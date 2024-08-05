Врач рассказала о пользе зеленой гречки для здоровья

Зеленая гречка является источником питательных веществ, растительного белка, клетчатки, содержит достаточно хорошее количество витаминов группы В, поэтому положительно влияет на здоровье. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт (клиника экспертной медицины «Медгород») Наталья Лазуренко.

По ее словам, в ней также содержатся микроэлементы и больше хлорофиллов и антиоксидантов, чем в обычной крупе. Помимо этого, зеленая гречка также хороша с точки зрения углеводного гликемического индекса, добавила диетолог. Она уточнила, что ее можно готовить в различных вариациях.

«Мы можем ее использовать как самостоятельную основу для блюда, добавлять в нее растительные масла, другие овощи, которые будут повышать нутритивную плотность данного продукта и, соответственно, быть для нашего рациона таким хорошим помощником и для пищеварительного тракта, и для общего поддержания здоровья. Зеленая гречка в разумных количествах и в рамках сбалансированного рациона питания навредить не может», — заключила Лазуренко.

Диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что гречневая крупа — самая полезная и самая подходящая для ежедневного употребления.

Ранее ученые выяснили, что гречка может заменить пшеницу из-за изменений климата.