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Экс-замглавы антидопинговой лаборатории разыскивают по делу о воспрепятствовании правосудию

Экс-зам Родченкова Соболевский в розыске за манипуляции с базами данных атлетов

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Shutterstock

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Карточка с его фотографией появилась в базе розыска МВД.

В карточке дела указано, что Соболевского объявили в розыск по уголовной статье, но по какой именно — не пояснили. Однако источник ТАСС пояснил, что его могут объявить в розыск по делу, связанному с манипуляциями с базами данных российских спортсменов.

По словам источника РИА Новости, бывший зам-главы лаборатории проходит фигурантом по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, после чего ее глава Григорий Родченков подал в отставку. В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в Штаты вслед за своим заместителем Соболевским.

До этого российского политолога, публициста и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. В карточке МВД говорится, что Крашенинникова разыскивают по уголовной статье.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинской актрисе Курилец.

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