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Симоньян заявила, что Россия обменяла «зверят» на «настоящих людей»

Симоньян: Россия вернула людей, для которых верность присяге не пустой звук

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия в ходе международного обмена заключенными вернула настоящих людей, для которых верность присяге — «не пустой звук». Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

«Уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — сказала журналистка про людей, которых Россия передала странам Запада при обмене заключенными 1 августа.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее освобожденные в ходе обмена РФ и Запада рассказали о заключении.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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