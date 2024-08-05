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Более 3,8 млн товаров собрали в Москве для помощи жителям новых регионов России

Более 62,2 тысячи москвичей помогли жителям новых регионов России

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Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 3,8 млн товаров передали москвичи жителям новых регионов России через пункты приема гуманитарной помощи «Москва помогает», сообщается на сайте mos.ru.

Всего в столице открыто 14 пунктов приема «Москва помогает». За 2 года работы пунктов более 62,2 тыс. москвичей и 522 городские организации передали в пункты приема продукты питания, одежду, канцелярские товары, детские вещи и другие вещи.

Для работы пунктов в Москве создали отдельный волонтерский корпус, к которому присоединились более 15,3 тыс. добровольцев.

Также в пунктах приема «Москва помогает» проходят специальные акции помощи. На протяжении двух лет зимой в Москве проходит сбор подарков для детей из новых регионов России и участников СВО, а в мае 2022 года в ДНР и ЛНР отправили 12 тонн гуманитарных грузов на поезде помощи.

Кроме того, на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» работают 25 «Домиков добра», в которых волонтеры принимают подарки для детей и зоотовары в рамках проекта «Накорми друга».

До 30 сентября в пунктах приема «Москва помогает» любой желающий может принести школьные принадлежности в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Эта акция проводилась в 2022 и 2023 годах. Тогда удалось собрать более 450 тыс. канцелярских и других вещей для школьников в новых регионах.

Напомним, первый штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» открылся 22 февраля 2022 года.

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