В Петербурге двое пьяных мужчин с гвоздодером и молотком избили прохожих

На севере Петербурга двое нетрезвых приятелей нападали на прохожих, вооружившись столярным молотком и гвоздодером. Пострадали два человека. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Парголово, во дворах жилых домов по улице Заречная. Двое пьяных мужчин напали на двух прохожих и избили их столярным молотком и гвоздодером.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Состояние 28-летнего петербуржца медики оценивают как тяжелое, у него диагностировано колото-резанное ранение грудной клетки. Второй пострадавший — 28-летний уроженец Башкирии после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

Нападавших удалось задержать, известно, что 37-летний и 39-летний местные жители были неоднократно судимы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве 23-летнего сержанта полиции обвинили в разбойном нападении на незнакомца. Полицейский избил 34-летнего мужчину, отобрал у него телефон. Кроме того, сержант показал жертве свое служебное удостоверение в попытке ее запугать. Пострадавший не испугался и написал заявление. После проверки подозреваемого уволили из МВД. Сейчас он находится под стражей по обвинению в превышении должностных полномочий и разбое.

Ранее калининградец ворвался в чужую квартиру с молотком и избил 101-летнюю женщину.