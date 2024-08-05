Политолога Федора Крашенинникова объявили в розыск

Российского политолога, публициста и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

В карточке говорится, что Крашенинникова разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

«Деталей никаких пока не знаю. К сожалению, не удивлен», — написал журналист в Telegram-канале. Он отметил, что узнал о розыске от журналистов.

Политолог добавил, что сможет получить какую-то информацию по розыску, только если его адвокат что-то узнает.

В декабре 2022 года суд отклонил иск Крашенинникова об оспаривании статуса иноагента.

В 2021 году в отношении него политолога было возбуждено дело о клевете против ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. До этого он покинул Россию.

19 июля МВД объявило в розыск журналиста Олега Кашина (признан в РФ иностранным агентом).

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