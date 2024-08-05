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В Подмосковье бывший работник пиццерии пришел туда с топором и забрал из кассы деньги

В Подмосковье экс-работник пиццерии ограбил ее, угрожая повару топором

В Московской области мужчина устроил разбой на бывшем месте работы, похитив оттуда около 200 тыс. рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Ночью подозреваемый подъехал на такси к зданию торгового центра в деревне Белая Богородского округа. Он проник в ресторан, отжав раздвижные двери топором, а затем пригрозил оружием повару, который находился на смене, и забрал деньги из кассы.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что налетчиком оказался 31-летний местный житель, который ранее был кассиром в этом кафе. Через несколько часов его задержали в подъезде одного из домов в Электростали. За это время подозреваемый потратил похищенное.

По факту произошедшего в полиции возбудили дело о разбойном нападении, суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее россиянин ограбил АЗС в Подмосковье, чтобы избавиться от кредита.

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