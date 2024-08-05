В Дудинке при странных обстоятельствах пропала восьмилетняя девочка

В Красноярском крае полиция и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, пропавшую при странных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя жительница Дудинки, женщина заявила о пропаже своей восьмилетней дочери. По словам матери, вернувшись домой ночью, она не обнаружила свою дочь. Девочка ушла из дома без телефона.

Полицейские проверяют возможные места нахождения пропавшей, обследуют подъезды, чердачные помещения, устанавливают круг знакомых школьницы, опрашивают родственников, друзей. Приметы разыскиваемой: на вид 7-10 лет, худощавого телосложения, цвет волос каштановый, была одета в футболку и джинсы синего цвета, кроссовки.

«Опасность вызывает то, что на улице произошло резкое понижение температуры и поднялся сильный ветер», — отметили в региональном МВД.

До этого сообщалось, что в Кытмановском районе Алтайского края полицейские разыскали двух мужчин с тремя детьми, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. На поиски детей и взрослых выехали 22 сотрудника полиции, спасатели МЧС и добровольцы. Выяснилось, что по дороге на рыбалку автомобиль сломался, сельчане решили выйти к ближайшему селу Сосновый лог, но заблудились и разделились на две группы. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Ранее в Екатеринбурге 10-летний мальчик проехал 20 км на велосипеде, спасаясь от отчима.