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В Магаданской области медведь напал на рыбака

Охотнадзор: медведь напал на рыбака у Верхнего Сеймчана

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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области в районе поселка Верхний Сеймчан медведь напал на рыбака. Позже было найдено тело мужчины с признаками нападения дикого животного, об этом сообщила РИА Новости руководитель управления Охотнадзора региона Елена Слободянюк.

По ее информации, напавшего медведя уже ликвидировали.

Летние месяцы прошлого года в Магадане также были отмечены несколькими случаями нападения медведей на людей. Тогда охотоведам пришлось устранить медведицу и ее медвежонка, которых считали ответственными за несколько трагедий.

Как рассказали в ведомстве, в последние годы численность медведей в регионе значительно возросла, что приводит к необходимости корректировать их популяцию.

Местные власти уже снизили стоимость лицензии охоты на медведей и объявили санитарной зоной окрестности всех населенных пунктов области. С начала весны охотоведы уже ликвидировали более ста медведей.

По словам Слободянюк, тело рыбака было обнаружено на лесной дороге недалеко от поселка. 41-летний мужчина возвращался с рыбалки, когда его машина сломалась, и он решил продолжить путь пешком в ночное время.

Глава ведомства напомнила, что выходить в лес ночью крайне опасно, поскольку медведи становятся более активными в это время. Следственный комитет начал проверку.

Ранее десятки медведей не дали проехать через лес местным жителям в Магаданской области.

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