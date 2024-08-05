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Нарколог назвал критерии алкогольной зависимости

Нарколог Масякин рассказал о шести критериях зависимости от алкоголя

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Синдром алкогольной зависимости определяется шестью основными критериями. Чтобы установить диагноз, необходимо, чтобы у человека наблюдались как минимум три из этих критериев в течение месяца или более, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Первый критерий заключается в наличии сильного влечения к алкоголю, то есть у человека возникает психологическая потребность в его употреблении. Второй критерий связан с потерей контроля: человек не может остановиться, не в состоянии контролировать дозу, время и место приема спиртного, отметил Масякин.

Третий критерий — это абстинентный синдром, когда человеку необходимо «опохмелиться». Четвертый критерий связан с толерантностью: для достижения прежнего эффекта человеку нужно увеличивать дозу. Пятый критерий проявляется в том, что, несмотря на негативные последствия употребления алкоголя, такие как цирроз печени, человек продолжает пить.

Шестой критерий — это изменение социального функционирования: человек начинает отдавать предпочтение алкоголю, пренебрегая другими аспектами жизни.

По словам специалиста, только при наличии трех и более критериев в течение месяца можно говорить о наличии синдрома зависимости.

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