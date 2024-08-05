Магнитная буря на Земле достигла высокого уровня

Проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС.

Ученые отметили, что уровень G3 (Kp = 6,67) фиксируется уже в течение шести часов.

Возмущенность магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти уровней, в которой G1 равен самому слабому возмущению, а G5 соответствует мощнейшей магнитной буре. Если уровень составляет ниже G2, то возмущенность магнитного поля не приводит ни к каким серьезным последствиям.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ближайшие выходные на Земле ожидаются магнитные бури.

10 июля группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленд совместно со специалистами NASA пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.