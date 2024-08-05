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Магнитная буря на Земле достигла высокого уровня

Магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3

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Depositphotos

Проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС.

Ученые отметили, что уровень G3 (Kp = 6,67) фиксируется уже в течение шести часов.

Возмущенность магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти уровней, в которой G1 равен самому слабому возмущению, а G5 соответствует мощнейшей магнитной буре. Если уровень составляет ниже G2, то возмущенность магнитного поля не приводит ни к каким серьезным последствиям.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ближайшие выходные на Земле ожидаются магнитные бури.

10 июля группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленд совместно со специалистами NASA пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.

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