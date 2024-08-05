Северное сияние видели жители шести регионов России

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние. Об этом пишет RT.

По данным издания, природное явление видели жители Новосибирска, Красноярска и Якутска. Кроме того, полярное сияние наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

До этого сообщалось, что на выходных на Земле прогнозировались магнитные бури. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что «Солнце не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Эксперты также рассказывали, что магнитная буря повысилась до уровня G3 (сильно).

Полярное сияние, или Аврора, вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли. Во многих северных культурах это явление встречалось с радостью. Люди считали, что это божественное знамение или великий мост, соединяющий мир богов и людей.

Ранее синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури.