Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Северное сияние видели жители шести регионов России

RT: жители нескольких регионов России наблюдали сегодня северное сияние

close
100%
5 News/YouTube

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние. Об этом пишет RT.

По данным издания, природное явление видели жители Новосибирска, Красноярска и Якутска. Кроме того, полярное сияние наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

До этого сообщалось, что на выходных на Земле прогнозировались магнитные бури. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что «Солнце не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Эксперты также рассказывали, что магнитная буря повысилась до уровня G3 (сильно).

Полярное сияние, или Аврора, вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли. Во многих северных культурах это явление встречалось с радостью. Люди считали, что это божественное знамение или великий мост, соединяющий мир богов и людей.

Ранее синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами