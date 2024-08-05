Полиция установила личность стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы

Правоохранительные органы установили личность гражданина, который открыл стрельбу по группе самокатчиков на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Стрелявшим оказался местный житель 1982 года рождения.

В надзорном ведомстве отметили, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует выявление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

До этого сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия в Донском районе Москвы. Инцидент произошел во Втором Верхнем Михайловском проезде вечером 4 августа около 19:20 мск. Между двумя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников спора достал пневматическое оружие и начал стрелять. Мужчина ранил оппонента и скрылся.

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