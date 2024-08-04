В Москве проходит выставка спецтехники городских служб

В Лужниках в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проходит выставка спецтехники городских служб. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

«На этом масштабном мероприятии расскажем, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона, покажем образцы коммунальной и спасательной техники», — сообщил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что на выставке представлено около 100 единиц спецтехники: автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная. Бирюков особо отметил пожарный вертолет Ка-32А11BC, который задействуют на крупных пожарах в столице и пригороде. По словам заммэра, для гостей мероприятия организованы экскурсии. Кроме того, посетители экспозиции смогут побывать внутри этих машин.

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