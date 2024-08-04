Угроза распространения огня на склад ГСМ в Азове устранена

Угроза распространения огня на склад ГСМ в городе Азове в Ростовской области устранена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Ожидать быстрой ликвидации горения не приходится. <..> Главное — удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад ГСМ», — рассказал чиновник.

Граждан призвали не поддаваться панике и не распространять неподтвержденную информацию о пожаре.

До этого сотрудники экстренных служб локализовали пожар в промышленной зоне в городе Азове в Ростовской области на площади 5 тыс. кв. м.

Крупный пожар в промзоне Азова начался вечером 4 августа. С открытой территории огонь перекинулся на склад с автопокрышками. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. По данным властей региона, была угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ. К борьбе с огнем был привлечен пожарный поезд.

Ранее в Свердловской области потушили пожар на складе ГСМ.