В Азове локализовали крупный пожар в промышленной зоне

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в промышленной зоне в городе Азове, расположенном в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, изначально на открытой территории в населенном пункте загорелись покрышки и мусор. Впоследствии огонь перекинулся на стоящий рядом склад.

«В Ростовской области огнеборцы <...> локализовали пожар на 5000 квадратных метрах», — говорится в заявлении.

Также из публикации следует, что сейчас на место происшествия направляется мобильная лаборатория. Специалисты возьмут пробы воздуха, чтобы оценить влияние возгорания на окружающую среду.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 120 сотрудников экстренных служб и 33 единицы техники. Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Крупный пожар в городе Азове в Ростовской области начался около 15:00 (совпадает с мск) 4 августа. Очевидцы рассказали, что сначала в населенном пункте загорелась трава. При этом прибывшим на место ЧП огнеборцам пришлось задействовать пожарный поезд.

Ранее в городе Сочи загорелся торговый центр.