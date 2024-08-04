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В Азове произошел крупный пожар

Пожар произошел на территории промышленной зоны в Азове

Крупный пожар произошел в городе Азове, расположенном в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Это Ростов новости».

В материале отмечается, что сначала огонь охватил траву. После этого пламя перекинулось на склады.

При этом в Telegram-канале «Ростов главный — Ростов новости — 161» появилась информация о том, что возгорание произошло на улице Дружбы. Оно началось около 15:00 (совпадает с мск).

«В этом месте находятся приемка металла, частный асфальтовый завод и какой-то маленький склад ГСМ (горюче-смазочных материалов. — «Газета.Ru»). Теперь все это в огне», — говорится в публикации.

Другие подробности пока не уточняются.

4 августа в городе Ростове-на-Дону загорелось старинное здание, в котором в прошлом находился доходный дом Ботвинникова. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, речь идет о двухэтажном здании на улице Серафимовича. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 16 единиц техники и 49 сотрудников экстренных служб.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на полигоне бытовых отходов.

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