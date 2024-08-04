Продюсеры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже пожаловались на поступающие угрозы

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 подали заявление в полицию из-за писем с угрозами, сообщает Le Parisien.

Днем 2 августа на электронную почту компании Paname 2024, занимавшейся разработкой скандальной церемонии открытия, пришли несколько оскорбительных и полных ненависти писем.

В этих сообщениях, цитирующих стих из Корана, говорилось, что «кара Аллаха падет на организаторов в Сен-Дени». Письма с аналогичным содержанием также были отправлены художественному руководителю церемонии Томасу Жолли и главным режиссерам компании.

К настоящему времени жалобу в полицию подал представитель Paname 2024, а также исполнительный директор церемонии «Париж 2024» Тьерри Ребуль.

Недовольство некоторых зрителей вызвала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря», которая была показана в ходе церемонии открытия Игр в Париже. Зажгли огонь Олимпиады трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Интересно, что на огромном аэростате олимпийский огонь поднялось над Парижем. После этого перед публикой выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года из-за тяжелой болезни.

До этого президента Франции освистали на церемонии открытия Олимпийских игр, сам Макрон восхитился открытием парижской Олимпиады.

Ранее сообщалось, что во Франции с начала Олимпиады предотвратили почти 70 кибератак.