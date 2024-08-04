Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Застрявшая на карусели в Тюмени женщина рассказала, как спасали посетителей

Тюменцам, застрявшим в воздухе на сломанном аттракционе, вернули деньги

close
100%
Телеграм-канал «ЧП Тюмень»

В Тюмени посетители застряли на новом аттракционе «Высший пилотаж» в центре города — карусель неожиданно остановилась и люди зависли в воздухе. Городские Telegram-каналы сообщили, что в тот момент на аттракционе находились дети, которые «в ужасе кричали», а техперсонал «просто наблюдал в стороне».

Посетительница аттракциона Марина рассказала «Газете.Ru», что на самом деле на карусели практически не было детей и никто не паниковал. В воздухе люди провисели несколько минут, а после им вернули деньги.

«Я сама там висела, когда карусель остановилась. Ни паники, ни криков не было. Провисели мы 5-7 минут. Оператор через мегафон объяснила, что скоро нас спустят, чтобы паники не было. Потом карусель запустили и опустили нас на землю. На выходе операторы сделали возврат денежных средств. Когда выходила, ни один человек не ревел, да и детей там было 2-3 человека — в основном подростки и взрослые. Так что то, что пишут в наших пабликах — это обман», — рассказала тюменка.

Новый аттракцион «Высший пилотаж» открылся в центре Тюмени в конце июля на День города. Карусель поднимается катающихся в крутящейся кабине на высоту в 15 метров. Местные СМИ пишут, что со дня открытия карусель уже ломалась.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области россиянка сорвалась с колеса обозрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами