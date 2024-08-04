Застрявшая на карусели в Тюмени женщина рассказала, как спасали посетителей

В Тюмени посетители застряли на новом аттракционе «Высший пилотаж» в центре города — карусель неожиданно остановилась и люди зависли в воздухе. Городские Telegram-каналы сообщили, что в тот момент на аттракционе находились дети, которые «в ужасе кричали», а техперсонал «просто наблюдал в стороне».

Посетительница аттракциона Марина рассказала «Газете.Ru», что на самом деле на карусели практически не было детей и никто не паниковал. В воздухе люди провисели несколько минут, а после им вернули деньги.

«Я сама там висела, когда карусель остановилась. Ни паники, ни криков не было. Провисели мы 5-7 минут. Оператор через мегафон объяснила, что скоро нас спустят, чтобы паники не было. Потом карусель запустили и опустили нас на землю. На выходе операторы сделали возврат денежных средств. Когда выходила, ни один человек не ревел, да и детей там было 2-3 человека — в основном подростки и взрослые. Так что то, что пишут в наших пабликах — это обман», — рассказала тюменка.

Новый аттракцион «Высший пилотаж» открылся в центре Тюмени в конце июля на День города. Карусель поднимается катающихся в крутящейся кабине на высоту в 15 метров. Местные СМИ пишут, что со дня открытия карусель уже ломалась.

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