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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец предсказал постепенное похолодание на 1℃ в Москве 5-11 августа

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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Синоптик метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что за неделю 5-11 августа температура в Москве снизится на 1℃. Его слова приводит РИА Новости.

«Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент «пятнистых» дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров», — рассказал Тишковец.

Сообщается, что утром и в ночные часы температура будет составлять +10...+15℃, а днем будет подниматься до +19...+24℃. Ожидается, что в городе будут возникать туманы.

«Температура воды в реках и озерах — +15℃ — +20℃. Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени», — рассказал он.

До этого синоптик Тишковец предсказал дождь, гроза и температуру до +24°C в Москве в воскресенье, 4 августа.

Тишковец отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм ртутного столба.

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