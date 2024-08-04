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МЧС отчиталось о последствиях паводков в Бурятии

МЧС: в Бурятии подтоплены 5 приусадебных участков в селе Куготы

В результате подъема паводковых вод в Бурятии в селе Куготы подтоплены 5 приусадебных участков, а также поврежден автомобильный мост. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что в пункт временного размещения эвакуирован 21 человек.

МЧС России продолжают мониторить обстановку с помощью беспилотных аппаратов. По их данным, зафиксировано незначительное повышение уровня воды в реке Сухара в районе населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта.

При этом в Заиграевском районе на реке Илька вода продолжает снижаться.

Кроме того, в ведомстве сообщили о восстановлении дорожного сообщения с населенными пунктами Челутай и Шабур.

Накануне в Бурятии на некоторых участках федеральной трассы «Байкал» были введены ограничения движения после сильных дождей. Причиной ввода ограничений стал перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подъем уровня рек в Тарбагатайском районе республики.

До этого в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня из-за паводков.

Ранее в Бурятии смытый наводнением автомобиль врезался в дом и попал на видео.

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