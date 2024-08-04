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На острове Русский мужчина неудачно спрыгнул со скалы в море

МЧС: на острове Русский мужчину спасли после прыжка со скалы в море

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Телеграм-канал «МЧС России»

На острове Русский мужчина решил нырнуть с шестиметровой скалы в море, его спасли местные жители. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Очевидцы случайно обнаружили его на мелководье: он, травмированный, лежал без движения в районе мыса Тобизина», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники МЧС доставили любителя экстрима на берег и передали врачам.

Также в ведомстве предупредили об опасности прыжков в воду со скал и в незнакомых местах.

Накануне в Анапе десантник прыгнул с парашютом с 20-этажного дома в день ВДВ (Воздушно-десантных войск). Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Раз, два, три». Мужчина успешно приземлился, после чего продолжил отмечать профессиональный праздник. На кадрах с места происшествия видно, что под домом, с крыши которого прыгнул десантник, находилась карета скорой помощи.

Ранее «Газета.Ru» составила топ-5 самых популярных и опасных экстремальных хобби молодежи.

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