Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале накажут токаря, у которого в военкомате разглядели запрещенную татуировку

В Екатеринбурге возбудили дело на токаря из-за татуировки у него на шее

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Против жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело о пропаганде нацистской символики после его визита в военкомат. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Впервые 21-летнего Александра, который работает токарем, привлекли к административной ответственности за его татуировку в декабре прошлого года.

Несмотря на приговор, мужчина не стал сводить изображение руны «Зиг», которая «сходна с нацистской до степени смешения», и продолжил появляться с открытой шеей в общественных местах.

По словам собеседника издания, уголовное дело о «неоднократной демонстрации нацистской символики» в отношении Александра возбудили после того, как в марте он пришел в военкомат Орджоникидзевского района. Теперь рабочему грозит реальный срок — до четырех лет колонии.

Ранее в Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских и плевался в них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами