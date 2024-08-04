На Урале накажут токаря, у которого в военкомате разглядели запрещенную татуировку

Против жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело о пропаганде нацистской символики после его визита в военкомат. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Впервые 21-летнего Александра, который работает токарем, привлекли к административной ответственности за его татуировку в декабре прошлого года.

Несмотря на приговор, мужчина не стал сводить изображение руны «Зиг», которая «сходна с нацистской до степени смешения», и продолжил появляться с открытой шеей в общественных местах.

По словам собеседника издания, уголовное дело о «неоднократной демонстрации нацистской символики» в отношении Александра возбудили после того, как в марте он пришел в военкомат Орджоникидзевского района. Теперь рабочему грозит реальный срок — до четырех лет колонии.

Ранее в Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских и плевался в них.