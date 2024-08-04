В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призывал к усилению контроля на всех границах Евросоюза с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси. Об этом сообщает Bild.

Чиновник подчеркнул, что договоры ЕС дают возможность осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

Штюбген назвал неприемлемой возможность того, чтобы страна Евросоюза позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно.

До этого Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан.

30 июля газета Financial Times рассказала о письме лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю, где содержится призыв повлиять на Венгрию в этом вопросе.

По информации издания, Венгрия недавно обнародовала сведения о новой ускоренной визовой системе для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Она позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

Ранее в России оценили, как упрощение въезда в Венгрию отразится на туристах.