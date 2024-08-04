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В Британии задержали более 90 человек после беспорядков

SkyNews: после беспорядков в Британии задержали более 90 человек

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Hollie Adams/Reuters

Более 90 человек задержали в различных городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает SkyNews.

В публикации подчеркивается, что задержания произошли после беспорядков в субботу, 3 августа. В Бристоле задержали 14 человек, в Кингстон-апон-Халле — 20, более 20 — в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне, еще 23 человека — в Ливерпуле, 10 — в Сток-он-Тренте, троих — в Белфасте и Лидсе.

Телеканал подчеркивает, что 4 августа ожидаются еще не менее пяти акций протеста.

До этого британский депутат и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала созвать парламент, который ранее ушел на летний перерыв, из-за массовых беспорядков после нападения с ножом на детей в Саутпорте.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Жертвами нападения стали дети. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения.

Ранее в Британии более 50 полицейских пострадали в беспорядках после нападения на детей.

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