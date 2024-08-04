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Двух россиянок сбили в Аланье

Yeni Alanya: в турецкой Аланье мотоциклист сбил двух россиянок

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Emrah Gurel/AP

Мотоциклист сбил в турецком курортном городе Аланья двух россиянок: мать и ее дочь. Женщина получила тяжелые травмы. Об этом сообщает Yeni Alanya.

В публикации отмечается, что инцидент произошел вечером 3 августа. Следовавший на высокой скорости мотоциклист сбил на пешеходном переходе в районе Кызлар Пынары гражданку России и ее дочь, говорится в сообщении.

По словам местных жителей, мотоциклисты по вечерам устраивают гонки в районе, где произошел инцидент.

До этого россиянкам, которые попали в жесткое ДТП в Турции, предложили в качестве компенсации бесплатную экскурсию.

Инцидент произошел 29 июля, когда две женщины с детьми 12 и шести лет ехали вместе с гидом из аэропорта Антальи в отель Белека. Водитель заснул за рулем, авто улетело в кювет, перевернулось и врезалось в бетонное ограждение. Одна из туристок выбила стекло головой. Девушке диагностировали ссадины на ногах, многочисленные гематомы, есть подозрение на перелом ключицы.

Ранее на видео попал водитель маршрутки, напавший на россиянина с отверткой.

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