Брат обвиняемого в подрыве машины в Москве отказался навещать его в СИЗО

Алексей Серебряков, который приходится братом обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заявил о нежелании общаться с родственником. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина признался, что не хочет навещать брата в СИЗО и видеться с ним. Как он сказал, своими действиями Евгений Серебряков сломал жизнь своим родителям и другим членам семьи.

«У него было время все обдумать и взвесить. Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут все это мама с папой и бабушкой», — подчеркнул Алексей Серебряков.

Он добавил, что совершенное его родственником преступление считается грехом во всех существующих религиях. При этом брат обвиняемого усомнился, что Евгений Серебряков раскаивается в содеянном, и отказался как-либо ему помогать.

«Он отказался от своего рода, который размазан и растоптан морально, душевно и физически», — отметил мужчина.

24 июля в Москве взорвался внедорожник, который якобы принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрею Торгашову. Впоследствии выяснилось, что под днищем автомобиля было установлено взрывное устройство. По информации министерства внутренних дел страны, исполнитель взрыва действовал по заданию украинских спецслужб.

В результате инцидента пострадали владелец машины и его супруга, которые находились в салоне. Позже по подозрению в совершении преступления в турецком городе Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Суд обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении, а также заочно арестовал мужчину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали об участии Евгения Серебрякова в митингах против спецоперации на Украине.