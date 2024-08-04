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Пожилая женщина пострадала в Донецке из-за обстрела ВСУ

В Донецке пожилая женщина получила осколочное ранение из-за обстрела ВСУ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Женщина получила ранение в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, во время обстрела Петровского района по ул. Невельской осколочное ранение получила женщина 1959 г. р.», — написал он.

Подробности он не привел.

4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ. У одного зафиксировали непроникающее осколочное ранение грудной клетки, пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу за помощью. Второго пострадавшего госпитализировали на скорой помощи с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого в Донецке произошел пожар на автозаправочной станции, вызванный атакой украинского беспилотника.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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