Пожилая женщина пострадала в Донецке из-за обстрела ВСУ

Женщина получила ранение в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, во время обстрела Петровского района по ул. Невельской осколочное ранение получила женщина 1959 г. р.», — написал он.

Подробности он не привел.

4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ. У одного зафиксировали непроникающее осколочное ранение грудной клетки, пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу за помощью. Второго пострадавшего госпитализировали на скорой помощи с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого в Донецке произошел пожар на автозаправочной станции, вызванный атакой украинского беспилотника.

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