На Москву движется гроза с ливнем

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с ливнем и порывистым ветром, скорость которого может достигать 15 м/с. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«В ближайшие часы в столице ожидается кратковременный дождь, местами будет ливень и гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с, в некоторых районах выпадет до 14 мм осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода может сохраниться до 21:00 по московскому времени.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным дождем. По его словам, в среднем температура воздуха будет достигать +24°C. Он объяснил погодную ситуацию ложбиной циклона, сопровождаемой кучево-дождевыми облаками и мозаичными грозами. При этом температурный фон соответствует норме климата.

Ранее синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета».