Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве прислуживал в католическом приходе

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ездил в Польшу по линии католической церкви. Об этом рассказал брат фигуранта дела Алексей Серебряков в интервью РИА Новости.

«Могу ошибаться, но насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу, он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами», – сказал Алексей, предположив, что весь круг общения брата состоял в этом приходе.

Агентство отмечает, что прихожанка римско-католического кафедрального собора на Малой Грузинской улице рассказала, что узнала в фигуранте дела о подрыве машины министранта (в православной традиции — алтарника) католического прихода.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель действовал по заданию украинских спецслужб. Он установил взрывное устройство под днище автомобиля, после чего дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена.

В тот же день по подозрению в покушении в Турции задержали Евгения Серебрякова. Позже суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Серебряков принимал участие в оппозиционных акциях протеста.