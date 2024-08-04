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В Крыму объявили штормовое предупреждение

МЧС: в Крыму пройдут ливни, град и шквалистый ветер

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Телеграм-канал «ЧП / Крым»

В главном управлении МЧС России по Крыму заявили, что штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено в регионе, ожидаются ливни, град и усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что штормовое предупреждение объявлено на 4-5 августа.

Представители ведомства предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также подтоплениями территорий.

До этого МЧС объявило о высокой пожароопасности в Краснодарском крае на 3 и 4 августа.

Сообщается, что в регионе 3 и 4 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса на Черноморском побережье и пожароопасность четвертого класса — в других районах.

В регионе запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер можно только на открытых площадках, окружив место разведения каменной или бетонной полосой шириной 0,5 м. Кострище перед уходом необходимо залить водой или засыпать землей.

Ранее режим ЧС ввели в одном районе Сахалинской области из-за непогоды.

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