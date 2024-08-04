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Володин указал властям Саратова на ненадлежащее содержание города

Спикер ГД Володин пригрозил чиновникам уголовной статьей за грязь в Саратове

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин на встрече с представителями власти во время недавнего визита в Саратов поднял тему ненадлежащего состояния города. Об этом сообщает портал «Регион 64».

Спикер ГД рассказал о множестве жалоб жителей, которые поступают в сообщество «Володин. Саратов». Люди утверждают, что областной центр никто не чистит и не моет. По их словам, в городе горы неубранного мусора, грязь, пыль и отсутствие полива. Это касается в том числе новых общественных территорий.

«Непросто было найти решение и финансирование, а затем реализовать проект по реконструкции набережной в Саратове. Набережную построили, а кто ее будет убирать, а кто будет ее поддерживать в нормальном состоянии? А если ее не поддерживают год-второй, от этой набережной ничего не останется», — сказал Володин.

Федеральный политик задал главе Саратова Ладе Мокроусовой вопрос, как она, будучи градоначальником, собирается работать дальше. Он также обратился к руководству Волжского и Октябрьского районов города.

Володин заявил, что в ситуацию по ненадлежащему содержанию Саратова должны вмешаться контрольно-надзорные органы.

«Говорил и опять подчеркну: ненадлежащее исполнение обязанностей никто не отменял, статью в Уголовном кодексе 293-ю «Халатность», — сказал спикер ГД.

В январе Володин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и местными депутатами, в ходе которой указал на важность общения чиновников с людьми напрямую. В ходе мероприятия председатель Госдумы также уделил внимание ситуации с реализацией крупных строительных проектов.

Ранее в Саратове депутат отчитал чиновника за отсутствие галстука.

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