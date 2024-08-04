Минобрнауки подвело первые итоги приемной кампании

Многие российские вузы закрыли набор на бюджетные места раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, подводя первые итоги приемной кампании, передает ТАСС.

Результаты приемной кампании 2024 года оказались лучше, чем прошлогодние, отметили в ведомстве.

«Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов», — говорится в сообщении.

Для поступающих в этом году подготовили 621 321 бюджетное место — на 5 тыс. меньше, чем в прошлом году. Около 73% из них распределено в регионы.

Университеты начинают зачислять абитуриентов на бюджетные места с 4 августа. Своевременно представившие оригиналы документов и прошедшие по конкурсу будут зачислены не позже 9 августа. Поступить на коммерческой основе можно будет до 20 августа.

До этого в Государственную думу внесли законопроект об обязанности родителей содержать своих детей во время обучения в вузе.

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