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Неизвестный напал с ножом на жителей пригорода Тель-Авива

В израильском городе Холон один человек погиб после нападения с ножом

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Depositphotos

В южном пригороде Тель-Авива Холоне один человек погиб в результате нападения с ножом. Об этом сообщается на сайте израильской службы скорой помощи.

Согласно сообщению, медики и фельдшеры оказывают помощь четырем пострадавшим, двое из которых — мужчина и женщина — пребывают в критическом состоянии. Еще двое мужчин — в состоянии средней тяжести.

«После проведения реанимационных мероприятий медики и фельдшеры «Маген Давид адом» констатировали смерть 70-летней женщины», — заявили в службе.

По данным газеты Times of Israel, нападавший был палестинцем с Западного берега реки Иордан. Его ликвидировал полицейский, прибывший на место происшествия.

В начале июля на севере Израиля в городе Кармиэль неизвестный ранил ножом двоих посетителей торгового центра. По информации портала Ynet, основной версией полицейских является теракт.

29 июня неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Белграде. Офицер полиции получил ранение в шею, но сумел произвести ответный выстрел.

Ранее в центре Сочи дебошир напал на посетителей кафе.

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