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Жители частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле вернулись в свои квартиры за вещами

Жители дома в Нижнем Тагиле после ЧП пришли в свои квартиры за вещами

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РИА Новости

Жители частично рухнувшего дома №81 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле начали приходить в свои уцелевшие квартиры, чтобы забрать вещи. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты городской администрации и оперативных служб организовали доступ к уцелевшему жилью. За вещами люди заходят в сопровождении пожарных и спасателей.

Людям с тяжелыми вещами владельцы нескольких «Газелей» предложили бесплатно помочь перевезти все.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что демонтаж в частично разрушенном доме будет закончен за два-три дня.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек. В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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