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Мужчина попытался задержать грабителя, но оказался в больнице с ножевым ранением

В Петербурге вор ранил ножом мужчину, пытавшегося вернуть драгоценность подруге

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина оказался в больнице, попытавшись остановить вора. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне утром около дома на улице Пионерстроя неизвестный отобрал золотую цепочку у 33-летней женщины из Псковской области. Она позвала на помощь своего гражданского супруга. Тот погнался за злоумышленником, попытался его схватить, но получил удар ножом.

Грабителю удалось скрыться с похищенным, а 35-летний сожитель владелицы украшения обратился к врачам с ранением левой руки. После оказания помощи его отпустили домой. Вора сейчас разыскивают, в его отношении собираются возбудить уголовное дело.

Ранее подросток попытался вернуть украденный телефон и был избит сверстниками.

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