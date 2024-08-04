Мужчина попытался задержать грабителя, но оказался в больнице с ножевым ранением

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина оказался в больнице, попытавшись остановить вора. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне утром около дома на улице Пионерстроя неизвестный отобрал золотую цепочку у 33-летней женщины из Псковской области. Она позвала на помощь своего гражданского супруга. Тот погнался за злоумышленником, попытался его схватить, но получил удар ножом.

Грабителю удалось скрыться с похищенным, а 35-летний сожитель владелицы украшения обратился к врачам с ранением левой руки. После оказания помощи его отпустили домой. Вора сейчас разыскивают, в его отношении собираются возбудить уголовное дело.

Ранее подросток попытался вернуть украденный телефон и был избит сверстниками.