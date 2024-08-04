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Немецкие разведчики не могут сосредоточиться из-за жары

Bild: немецкие разведчики не могут сосредоточиться из-за жары в офисе

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Markus Schreiber/AP

Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. Об этом сообщает Bild.

В публикации подчеркивается, что кондиционеры не установлены в 3,5 тысячи офисов БНД. Из-за этого температура в помещениях поднимается до 30–33°C. Сотрудники ведомства подчеркивают, что им стало сложно сосредоточится на чем-либо.

До этого сообщалось, что, по данным европейской Службы по изменению климата «Коперник», 21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Средняя температура приземного воздуха в тот день превысила рекорд только на 0,1°C, достигнув отметки в 17,09°C.

В мае эксперты европейской службы по изменению климата «Коперник» (C3S) заявили, что апрель 2024 года стал 11-м подряд месяцем рекордной жары на Земле. По данным C3S, глобальная температура в минувшем месяце была на 1,58 °C выше средних исторических значений, что сделало его самым жарким апрелем за всю историю наблюдений.

Ранее стало известно, что Британия рискует остаться без овощей и фруктов из-за засухи на юге Европы.

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