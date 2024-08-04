Брат подрывника Серебрякова рассказал об отношении к их семье

Преступление подрывника автомобиля в Москве Евгения Серебрякова стало горем для его родителей, которые живут в Урюпинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его брата Алексея.

«Насколько мне известно, в Урюпинске много людей поддерживают родителей, сочувствуют им, там понимают, какое это горе для них», — сказал Алексей Серебряков.

По его словам, существуют те, кто перестал здороваться.

«Если меня и Женю мало, кто помнит – мы выросли и уехали, а мама с папой там живут, их все в городе знают. Они много лет проработали в школе, подготовили многих детей к вузу», — отметил он.

«Травли никакой нет», — добавил Серебряков.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника, который якобы принадлежал офицеру Генерального штаба Андрею Торгашову. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена.

По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее брат Серебрякова рассказал, что общался с ним за день до происшествия.