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Найдена элитная недвижимость сенатора Савельева в центре Москвы

РИА: арестованный сенатор Савельев жил в Москве в квартире за 240 млн рублей

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Совет Федерации РФ

Арестованный российский сенатор Дмитрий Савельев проживал в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на выписку из реестра недвижимости.

По данным документа, площадь квартиры составляет 247,2 квадратного метра, кадастровая стоимость — более 242,7 млн рублей.

В декларации сенатора за 2020 год указано, что квартира такой же площади была у сенатора в пользовании, но находилась в долевой собственности детей.

2 августа правоохранители задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Двух фигурантов дела Савельева арестовали еще в марте. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. В его материалах обратили внимание, что Нефедов ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее супруга Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.

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Арест сенатора Савельева
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