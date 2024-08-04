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В Москве машина влетела в остановку после столкновения с другим автомобилем

РЕН ТВ: в Москве пьяный водитель влетел в остановку после столкновения с авто

На северо-западе Москвы произошло жесткое столкновение двух машин, после чего одна из них влетела в автобусную остановку. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На кадрах видно, как одна из машин влетела в остановку общественного транспорта напротив ТЦ «Ковчег» на улице Дубравной. У машины сильно повреждена передняя часть и вылетел двигатель, а сама остановка разбита вдребезги.

Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что находившийся в салоне влетевшего в остановку автомобиля водитель вел себя странно и пытался сопротивляться сотрудникам ГАИ и полицейским. Также рядом с машиной лежала бутылка из-под водки. Предположительно, мужчина был сильно пьян.

На видео также попал момент, как очевидцы помогали как минимум одному пострадавшему и вызвали для него скорую.

В столичном Дептрансе отметили, что сейчас выясняются обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

До этого два грузовика столкнулись в Подмосковье, оба водителя получили травмы, не совместимые с жизнью.

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