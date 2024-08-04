В российском регионе из-за паводков эвакуировали более ста человек

Более ста человек были эвакуированы в результате подтопления домов в населенных пунктах Забайкальского края. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

В связи с обильными осадками в регионе подтопленными оказались город Петровск-Забайкальский и поселок городского типа Орловский.

«Спасатели МЧС России совместно с другими органами РСЧС Забайкалья проводили эвакуацию граждан, откачку воды из домов, аварийно-восстановительные работы», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в Петровск-Забайкальском подтопило 21 жилой дом и 48 приусадебных участков. Кроме того, вода разрушила один мост. Был эвакуирован 81 житель, из них 61 ребенок и один маломобильный гражданин. В пункты временного размещения определили 23 человека. В Орловском затопило 21 дом, в которых проживают 63 человека, в том числе 15 детей.

«Вода ушла из населенного пункта и была откачана из домов», — добавили в ГУ МЧС.

До этого при наводнении в Бурятии автомобиль волной отбросило на дом.

Ранее жители деревни в Башкирии оказались в изоляции из-за наводнения.