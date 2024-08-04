Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова

Следователи и судебная инстанция получили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению», — уточнили в материалах.

До этого стало известно, что следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, после чего может изменить предъявленные обвинения.

В начале июля стало известно, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей. Адвокаты замминистра в свою очередь утверждали, что эта цифра «взята с потолка». По версии следствия, Иванов не получал взяток в конвертах, но бесплатно пользовался дорогостоящими услугами компаний.

Ранее экс-замглавы минздрава Самарской области получил срок за взятку.