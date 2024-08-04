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Названы сроки испытаний российской назальной вакцины от гриппа

Биотехнолог Шмаров: фаза испытания вакцины от гриппа может завершиться в 2024 г

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Павел Львов/РИА Новости

Вторую фазу исследования назальной вакцины «Гам-флю-вак — Квадри» от гриппа планируется завершить в конце 2024-го — начале 2025 года. Об этом сообщил руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров, передает ТАСС.

«Клинические исследования вакцины находятся на II фазе», — уточнил он.

Специалист напомнил, что в соответствии с законодательством до регистрации препарата необходимо провести фазу III клинических испытаний для оценки «профилактической эффективности вакцины».

Биотехнолог пояснил, что она представляет собой раствор, который вводится интраназально с помощью насадки-распылителя на шприц.

Шмаров обратил внимание, что после регистрации вакцины для применения у взрослых необходимо будет провести клинические исследования на подростках и детях младшего возраста, чтобы определить безопасность и эффективные дозы для несовершеннолетних пациентов.

Ранее биолог Щебляков анонсировал начало исследований препарата от ботулизма.

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