Биохимик рассказал, помогает ли специальная диета в сезон цветения

От 10% до 30% мирового населения страдают от поллиноза, аллергической реакции на пыльцу растений. Что лучше исключить из питания в сезон цветения и какие добавки помогут прожить это время более комфортно, рассказал «Газете.Ru» Станислав Шереметьев, нутрициолог, биохимик и член международной ассоциации спортивных наук ISSA.

По его словам, аллергию могут вызывать цветы, злаки, травы, пыльца цветущих деревьев. Как правило, контакт с аллергеном заканчивается насморком, слезотечением, чиханием, зудом.

«Любая аллергия требует консультации с врачом и лечения под его наблюдением, но если форма поллиноза легкая, то часть проявлений можно свести к минимуму, правильно выстроив диету во время цветения. Так, стоит отказаться от продуктов-гистаминолибераторов, которые увеличивают выработку гистамина, отвечающего за развитие аллергической реакции. К ним относятся, например, цитрусовые, клубника, орехи, шоколад, моллюски, яичный белок, свинина. Кроме того, лучше не включать в рацион газированные напитки и блюда с большим количеством специй», — объяснил эксперт.

Гипоаллергенная диета также поможет определить, на какой именно раздражитель организм откликается чрезмерной реакцией. В этом случае из меню убирают «большую восьмерку», дающую 90% аллергических реакций: молоко, яйца, рыбу и морепродукты, орехи, арахис, пшеницу и сою.

«Ухудшают течение поллиноза и продукты, схожие с аллергеном по антигенному составу. Так, по некоторым оценкам, у 70% страдающих аллергией на пыльцу отмечается перекрестная аллергия на пищевые продукты. Аллергия на злаки вызывает повышенную чувствительность к арахису, картофелю, помидорам, дыне, мяте. Те, кто не переносит полынь, реагируют и на персик, ромашку, горчицу, сельдерей, кинзу, подсолнечник. Перекрестную реакцию при аллергии на амброзию могут дать бананы, огурцы, дыни, кабачки», — отметил специалист.

Проявления в виде легкого першения или насморка — хороший повод задуматься о том, чтобы поработать с микрофлорой кишечника. Как показывают исследования, у людей, которые страдают аллергическим ринитом, общее разнообразие микроорганизмов в кишечнике снижено. Воздействие на микробиом — долгосрочная работа, которая начинается с отказа от рафинированных и ультрапереработанных продуктов в пользу цельных с минимальной промышленной обработкой.

«Разнообразие микробиоты повысит и богатая пробиотиками пища. Например, ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, напиток из чайного гриба. Чтобы полезные бактерии поселились в кишечнике, нужно создать благоприятные условия и снизить количество патогенных микроорганизмов. Ничего не получится, если в ежедневном меню не будет разнообразных пищевых волокон», — подчеркнул Шереметьев.

Кроме пробиотиков, эффективны и пребиотики. Особенно зеленые миксы, в состав которых входят 20 и более растительных компонентов в виде порошков различных трав, растений, ягод, кореньев. Такие комплексы станут источником микроэлементов, минералов, витаминов и антиоксидантов.

«При поллинозе стоит и пересмотреть подход к питанию: отказаться от продуктов, которые способствуют повышенной выработке гистамина и тех, что вызывают перекрестную аллергию. Поможет и профилактика: дополнительный прием комплексов с пробиотиками и пребиотиками, пересмотр рациона и включение в него большего количества пищевых волокон», — резюмировал он.

Ранее был назван неожиданный продукт, минимизирующий аллергии.