Названы популярные приложения, которые быстро сажают батарею смартфона

Ежедневно вы используете десятки приложений, и некоторые из них совсем не щадят батарею смартфона. О том, какие приложения самые дорогие для аккумуляторов, «Газете.Ru» рассказал Илья Казаков, технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент.

По словам эксперта, смартфон может быстро разряжаться по разным причинам. Одна из них — очень «тяжелые» приложения, работающие в фоновом режиме. Можно выделить группы приложений, которые съедают больше всего заряда смартфонов.

«Соцсети — они работают в фоновом режиме, тратят трафик и энергию на воспроизведение аудио и видео, отображают уведомления, используют геолокацию, микрофон, камеры, собирают данные. Например, VK, Bumble, Snapchat — они не жалеют батареи смартфонов», — объяснил эксперт.

Другие ресурсоемкие приложения — популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp. Они тоже работают в фоновом режиме, обновляют чаты и каналы, собирают данные, принимают уведомления.

«Неудивительно, что батарею растрачивают игры — они максимально нагружают процессор и графические службы. Среди тяжелых современных мобильных игр можно назвать популярные Call of Duty Mobile и Fortnite», — добавил он.

Чем больше служб использует приложение, тем больше заряда оно съедает. Так, ресурсоемкими считаются карты и навигаторы — они используют одновременно GPS и интернет-соединения: Google Maps, «Яндекс.Карты», 2GIS.

«Ну и, конечно, видеостриминговые платформы. Многие включают YouTube, Twitch или Netflix, и смотрят их часами, практически фоном. Конечно, для батареи это очень тяжело», — отметил специалист.

В любом случае вы можете проверить, как приложения расходуют энергию на вашем смартфоне — эту информацию можно найти в настройках в разделе «Батарея» или «Управление батареей». Если вы заметили, что какое-то приложение потребляет слишком много энергии, рассмотрите возможность его удаления или отключения уведомлений.

«Еще один совет — не забывайте закрывать вкладки и убедитесь, что у вас установлены последние обновления операционной системы и приложений, так как это может помочь оптимизировать расход батареи», — резюмировал эксперт.

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