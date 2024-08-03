Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее приговорили к 22 годам заключения. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

«В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове», — рассказал правозащитник.

Сарбашев отметил, что защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда, так как процесс был проведен с нарушениями. Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видеоконференцсвязи.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и расправы над предпринимателями Евгением Зори и Олегом Булатовым. Фургал отрицает свою вину. В деле также фигурируют Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей — предполагаемые сообщники Фургала. Бывшего губернатора также ожидает рассмотрение второго дела о хищении активов МСП Банка.

В феврале 2023 года Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В ходе судебного разбирательства адвокаты просили оправдать подзащитных, утверждая, что не видят за ними вины.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. В июле 2020 года его арестовали, вызвав массовые протесты в поддержку губернатора в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.

Ранее движение «Я/мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских.