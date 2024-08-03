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В Бурятии ограничено движение по федеральной трассе «Байкал»

МВД Бурятии сообщило об ограничениях движения по федеральной трассе «Байкал»

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На некоторых  участках федеральной трассы «Байкал» в  Бурятии были введены ограничения движения из-за сильных дождей. Об  этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Причиной ввода ограничений стал перелив дамбы на  Хонхолойском водохранилище в  Мухоршибирском районе и подъем уровня рек  в Тарбагатайском районе Бурятии.

До этого в Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.

В настоящее время проезд полностью ограничен в село Горхон, там затоплены две подъездные дороги, в остальных населенных пунктах проезд ограничен частично.

Ранее смытый наводнением автомобиль врезался в дом в Бурятии и попал на видео.

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