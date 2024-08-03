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Ракетную опасность объявили в Белгородской области

МЧС Белгородской области сообщило о ракетной опасности в регионе

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Shutterstock/Oleg Elkov

В нескольких районах Белгородской области была объявлена ракетная тревога. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район,Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Ранее 3 августа три населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими дронами. По данным Минобороны РФ, системы ПВО в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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