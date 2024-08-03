На Украине демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом

В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Ее установили к 60-летию победы над нацисткой Германией в 2005 году. При этом надпись на доске была на украинском языке.

В соцсетях пишут, что мемориальную доску убрали из-за термина «Великая Отечественная война» и упоминания, что она началась в 1941 году. Дело в том, что украинские власти придерживаются позиции, что война для страны началась в 1939 году.

Днем 3 августа глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области Украины демонтированы все памятники, связанные с СССР и Россией. Также чиновник заявил, что в области до 27 июля поменяли все известные топонимы, «связанные с российско-советской пропагандой».

В этот же день депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал проводимую властями страны политику «деколонизации», в рамках которой в стране переименовываются улицы.

Ранее щит статуи «Родина-мать» в Киеве покрылся коррозией.