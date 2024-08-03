YouTube перестал работать почти во всех браузерах в РФ

Видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Это коснулось браузеров Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение YouTube. На данный момент видео продолжают воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс браузере», а также в десктопной версии Safari.

Накануне россияне сообщили о массовых сбоях в работе YouTube. В свою очередь в Госдуме отметили, что падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах составит до 70%, кроме того, в МИД призывали россиян отказаться от YouTube в пользу российских аналогов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство видит немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Захарова подчеркнула, что «произвол и политическая цензура» остаются нормой для «подконтрольной Вашингтону администрации YouTube», которая, по словам представителя российского МИД, проводит планомерную зачистку информационного поля.

Ранее Google прокомментировал замедление YouTube в России.